Einigung bei Szoboszlai

Der FC Liverpool kann langfristig mit Dominik Szoboszlai planen. Wie unter anderem Ben Jacobs berichtet, hat sich der 25-Jährige mit den Reds grundsätzlich auf ein neues Arbeitspapier geeinigt. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2028.

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Szoboszlai war vor drei Jahren für 70 Millionen Euro von RB Leipzig an die Anfield Road gewechselt und hat sich dort schnell zum Führungsspieler entwickelt. Der Ungar kommt inzwischen sowohl im zentralen Mittelfeld als auch auf den Außenbahnen zum Einsatz. Bislang absolvierte er 147 Pflichtspiele für Liverpool.