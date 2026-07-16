BVB: Kovacs Plan mit den Neuzugängen

Nico Kovac blickt zuversichtlich in die neue Saison. Wie auch Vorstandssprecher Carsten Cramer bittet der Trainer von Borussia Dortmund im vereinseigenen Interview um Geduld bei der Integration der neuen jungen Talente. Bezogen auf Joane Gadou (19), Justin Lerma (18) und Kauã Prates (17) erklärt Kovac: „Die drei sind alle ausländische Spieler, die nach Deutschland und in ein ganz anderes Umfeld kommen. Deswegen muss man den Jungs auch die Zeit geben, dass sie sich hier erst einmal akklimatisieren, integrieren und hineinwachsen. Und dafür ist der BVB in den letzten Jahrzehnten auch bekannt, dass man diesen Spielern diese Möglichkeiten gibt. Wir wollen mit guten, talentierten jungen Spielern erfolgreich sein.“

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Gleiches gelte trotz ihres Durchbruchs in der vergangenen Spielzeit auch für die Eigengewächse Luca Reggiani (18) und Samuele Inácio (18), die Kovac weiter fordern, aber auch fördern möchte: „Ich erwarte mir weiterhin akribische, gute Arbeit. Man kann sicherlich ein schönes Leben haben in diesem Beruf, aber man muss für diesen Standard auch etwas investieren. Wir werden daher zusehen, dass die beiden Jungs mit beiden Beinen auf dem Teppich bleiben und nicht abheben. Aber den Eindruck, dass das nötig wäre, habe ich gar nicht.“