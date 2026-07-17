Aubameyang-Wende perfekt

Pierre-Emerick Aubameyang setzt seine Karriere in La Liga fort. Beim spanischen Traditionsklub Deportivo A Coruña hat der 37-jährige Stürmer einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Olympique Marseille kassiert ein Jahr vor Vertragsende dem Vernehmen nach noch 1,5 Millionen Euro Ablöse.

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Aubameyang war sich mit dem türkischen Süper Lig-Aufsteiger Corum FK bereits einig, wechselt nun aber ein zweites Mal in die spanische Eliteliga. 2022 hatte der Ex-Dortmunder für ein halbes Jahr beim FC Barcelona unter Vertrag gestanden, ehe er für zwölf Millionen Euro zum FC Chelsea weiterzog. Für die Katalanen erzielte er in 24 Spielen starke 13 Tore.