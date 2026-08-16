El Mala: Köln reagiert auf den BVB

Der 1. FC Köln meldet sich erstmals zum geplatzten Wechsel von Said El Mala (19) zu Borussia Dortmund zu Wort. Gegenüber dem ‚Geissblog‘ sagt FC-Sportchef Thomas Kessler: „Said und ich waren stetig im Austausch. Es ist völlig normal, dass ich mit ihm darüber spreche und mitteile, dass es zu keiner Einigung kommen wird. Ehrlicherweise war das auch ein bisschen früher als das, was Borussia Dortmund nach außen kommuniziert hat. Das war schon mehrere Tage vorher klar, dass wir nicht zu einer Einigung kommen würden. Die Dortmunder haben das dann sehr offensiv gespielt, deshalb kann ich darauf auch antworten.“

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Die Ablöseforderungen der Kölner wollte der BVB nicht erfüllen und zog sich deshalb aus dem Poker zurück. Mit El Mala selbst waren sich die Schwarz-Gelben hingegen bereits einig. Kessler ist sich sicher, dass der Angreifer trotzdem seine starke Entwicklung fortsetzen wird: „Ich sehe ihn jeden Tag im Training, jeden Tag in der Kabine und neben dem Platz. Da habe ich in keinster Weise den Eindruck, dass er sich davon beeindrucken lässt. Das ist alles andere als selbstverständlich.“