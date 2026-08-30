Karim Benzema (38) ist drauf und dran, seine Zelte bei Al Hilal abzubrechen. Wie unter anderem die ‚as‘ berichtet und FT bestätigen kann, steht ein Abschied des Mittelstürmers kurz bevor. Das liegt auch an der 65 Millionen Euro teuren Verpflichtung von Offensivstar Gabriel Martinelli (25), der vom FC Arsenal zu Al Hilal kommt.

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Wo Benzema seine Karriere fortsetzen wird, ist noch offen. Ein Karriereende schließt der Franzose aktuell aus. Benzema liegen mehrere Angebote vor. Gerüchten zufolge zeigen unter anderem sein Ex-Klub Al Ittihad und Al Shabab konkretes Interesse. Erst im Februar hatte Al Hilal den ehemaligen Real Madrid-Torjäger an Bord geholt.