Menü Suche
Kommentar
Premier League

Evertons prominente Balogun-Alternative

von David Hamza - Quelle: The Sun
Jamie Vardy im Trikot @Maxppp

Der FC Everton schaut sich nach dem gescheiterten Transfer von Folarin Balogun (25/AS Monaco) nach ablösefreien Alternativen für den Sturm um. Laut der ‚Sun‘ denken die Toffees auch an Jamie Vardy (39).

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Mittelstürmer ist vereinslos, sein Vertrag bei der US Cremonese lief Ende Juni aus. Dem Serie A-Klub hatte sich Vardy im vergangenen Sommer nach 13 Jahren bei Leicester City angeschlossen. In 29 Spielen traf er siebenmal.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Everton
Jamie Vardy

Weitere Infos

Premier League Premier League
Everton Logo FC Everton
Jamie Vardy Jamie Vardy
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert