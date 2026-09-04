Der FC Everton schaut sich nach dem gescheiterten Transfer von Folarin Balogun (25/AS Monaco) nach ablösefreien Alternativen für den Sturm um. Laut der ‚Sun‘ denken die Toffees auch an Jamie Vardy (39).

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Der Mittelstürmer ist vereinslos, sein Vertrag bei der US Cremonese lief Ende Juni aus. Dem Serie A-Klub hatte sich Vardy im vergangenen Sommer nach 13 Jahren bei Leicester City angeschlossen. In 29 Spielen traf er siebenmal.