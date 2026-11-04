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UEFA Champions League

Kurzfristiger Ausfall beim BVB

von Lukas Hörster
Serhou Guirassy, Marcel Sabitzer und Fábio Silva laufen sich warm @Maxppp
BVB Betis

Borussia Dortmund muss im heutigen Champions League-Spiel gegen Betis Sevilla (21 Uhr) auf Marcel Sabitzer verzichten. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, ist der 32-jährige Mittelfeldspieler erkrankt.

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Ansonsten kann Niko Kovac fast auf den kompletten Kader zurückgreifen. Lediglich die Langzeitverletzten Emre Can, Giannis Konstantelias (beide Kreuzbandriss) sowie Justin Lerma (Muskelverletzung) fallen aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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