Timo Werner (30) blickt mit gemischten Gefühlen auf seine Zeit beim FC Chelsea zurück. Im Podcast ‚The Late Run‘ sagt der ehemalige deutsche Nationalspieler: „Vielleicht war es nicht der Spielstil, der am besten zu mir gepasst hat.“

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Werner führt aus: „Wenn ich bei Liverpool oder einer anderen Mannschaft gespielt hätte, hätte ich möglicherweise mehr solcher Situationen gehabt, in denen wir durch schnelle Konter zum Erfolg kommen konnten.“ An der Stamford Bridge stand der mittlerweile 30-Jährige von 2020 an für zwei Spielzeiten unter Vertrag. In 89 Pflichtspielen für die Blues erzielte er 23 Tore und bereitet weitere 21 Treffer vor. Mittlerweile spielt der Stürmer in den USA für die San José Earthquakes.