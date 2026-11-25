„Ich denke, in den letzten paar Spielen habe ich viel zum Torerfolg beigetragen, und man könnte wohl sagen, dass ich in der besten Form seit meinem Wechsel bin“, hatte Florian Wirtz gestern auf der Pressekonferenz vor dem heutigen Spiel gegen den FC Brügge (21 Uhr) zu Protokoll gegeben. Die Statistiken untermauern die Aussagen des 23-Jährigen.

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In der Premier League war Wirtz in den vergangenen fünf Partien an sechs Toren direkt beteiligt (zwei Tore, vier Vorlagen). Ein Aufschwung, der dem Ausnahmekönner nach der teils heftigen Kritik der vergangenen eineinhalb Jahre guttut. „Ich glaube, dass ich körperlich etwas besser geworden bin. Das ist der einzige Grund, den ich dafür nennen könnte. Aber ich habe auch begonnen, den englischen Fußball und die Liga besser kennenzulernen. Und im Moment fühle ich mich sehr gut. Ich genieße meinen Fußball bei Liverpool. Ich bin froh, dass es im Moment so läuft.“

Grund dafür ist neben dem neuen Klub-Coach Andoni Iraola wohl auch Jürgen Klopp. Der 59-Jährige tauscht sich regelmäßig mit Wirtz aus und gibt ihm Tipps: „Wir sprechen immer über Liverpool, wenn wir Zeit dafür haben. Er hatte hier eine tolle Zeit. Er versucht, mir ein paar Ratschläge zu geben, wie ich hier erfolgreich sein kann, denn er hat gezeigt, wie es geht“, so der Rechtsfuß.

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Klopp ist ein Bessermacher

Nach den Spielen der Reds erhält Wirtz regelmäßig Nachrichten vom Bundestrainer. Die ‚Sport Bild‘ berichtet, dass Klopp darin negative und positive Aspekte herausstellt, aber auch grundlegend Hinweise gibt. So gibt er dem Kreativspieler das nötige Selbstbewusstsein und verhilft ihm zu Bestleistungen. Etwa auch in der Nationalmannschaft, wo Wirtz unter Klopp bei vier Toren und einer Vorlage nach fünf Spielen steht.

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Unter Klopp haben sich beim DFB bereits einige Spieler positiv entwickelt. Den zweifelsfrei derzeit besten deutschen Fußballer in Wirtz wieder in Bestform zu bekommen, gehört wohl zu Klopps bislang größtem Erfolg.