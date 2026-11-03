Dringender Rat an Nagelsmann

Geht es nach Stefan Effenberg, sollte es Julian Nagelsmann für seinen nächsten Trainerjob weg aus Deutschland ziehen. „Ganz gleich, ob Nagelsmann sich für United entscheidet oder nicht: Ich würde ihm dringend dazu raten, für seine nächste Aufgabe ins Ausland zu gehen. Einen neuen Trainerjob in Deutschland halte ich bei ihm derzeit nicht für sinnvoll“, so der frühere Mittelfeldspieler bei ‚t-online.de‘.

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Nagelsmann wird seit geraumer Zeit in Manchester als Nachfolger für Michael Carrick gehandelt. Positive Beispiele gibt es für Effenberg genug: „Nagelsmann sollte den Weg einschlagen, den vor ihm schon Trainer wie Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, Hansi Flick oder Fabian Hürzeler gegangen sind, und sich der deutschen Öffentlichkeit für eine Weile bestmöglich entziehen.“