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La Liga

Flick will Leverkusener Double-Sieger

von Martin Schmitz - Quelle: Sport
1 min.
Piero Hincapié hält den Ball mit seinem Kopf hoch @Maxppp

Der FC Barcelona hat Piero Hincapié (24) vom FC Arsenal auf seine Wunschliste für den Winter gesetzt. Wie die ‚Sport‘ berichtet, möchten die Katalanen die aktuelle Unzufriedenheit des Ecuadorianers wegen seiner geringen Einsatzzeiten nutzen, um den Innenverteidiger nach Spanien zu locken. Sowohl Trainer Hansi Flick als auch Sportdirektor Deco seien überzeugt von dem Linksfuß.

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Hincapié war 2025 zunächst leihweise und im vergangenen Sommer für 40 Millionen Euro Ablöse fest von Bayer Leverkusen nach London gewechselt. Mit der Werkself gelang dem 56-fachen Nationalspieler der Doublesieg 2024, in seiner Premierensaison bei den Gunners war Hincapié über weite Strecken Stammspieler. Diesen Status hat er aktuell aber verloren. Barça wiederum hat große Personalprobleme im Abwehrzentrum und muss im Winter dringend nachlegen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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