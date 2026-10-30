Flick bestätigt Barça-Transferpläne

Hansi Flick sieht dringenden Transferbedarf in der Defensive. Das bestätigte der Trainer des FC Barcelona auf der Pressekonferenz vor der Ligapartie gegen Deportivo Alavés am Samstag (21 Uhr): „Wir sprechen immer darüber, was das Beste für die Mannschaft ist und wie wir sie verbessern können. Daran arbeiten wir gerade. Es sind noch einige Wochen bis zur Eröffnung des Transferfensters. Wenn es möglich ist, werden wir es tun.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Durch die geringe Kaderbreite in der Abwehrkette und einige zum Teil langfristige Verletzungen muss Flick in der morgigen Partie womöglich improvisieren. Der 61-Jährige schließt nicht aus, dass Frenkie de Jong (29) gegen Alavés im Abwehrzentrum zum Einsatz kommt, da ihm mit Pau Cubarsí (19) und Gerard Martín (24) nur zwei nominelle Innenverteidiger zur Verfügung stehen. „Es ist nicht einfach, wir müssen Lösungen finden. Für morgen ist klar: Das Wichtigste ist, die drei Punkte zu holen“, so Flick.