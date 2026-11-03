Menü Suche
Kommentar
Premier League

Verliert Tuchel seinen Assi?

von Remo Schatz - Quelle: The Mirror
Thomas Tuchel neben Anthony Barry @Maxppp

Thomas Tuchel muss sich bei den Three Lions unter Umständen einen neuen Co-Trainer suchen. Wie ‚The Mirror‘ berichtet, gilt Anthony Barry bei Crystal Palace als Favorit auf den möglicherweise frei werdenden Trainerposten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Eagles steht Pierre Sage in der Kritik. Der Franzose übernahm die Londoner erst Anfang dieser Saison, verlor aber bislang die Hälfte seiner 14 Spiele. In der Premier League rangiert Palace auf Abstiegsplatz 18. Barry war bereits beim FC Bayern und dem FC Chelsea an Tuchels Seite, soll aber mit einem Cheftrainerposten in der englischen Topliga liebäugeln.

veröffentlicht am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
UEFA Nations League
Palace
England
Anthony Jonathan Barry

Weitere Infos

Premier League Premier League
UEFA Nations League UEFA Nations League
Palace Logo Crystal Palace
England Flag England
Anthony Jonathan Barry Anthony Jonathan Barry
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert