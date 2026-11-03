Verliert Tuchel seinen Assi?

Thomas Tuchel muss sich bei den Three Lions unter Umständen einen neuen Co-Trainer suchen. Wie ‚The Mirror‘ berichtet, gilt Anthony Barry bei Crystal Palace als Favorit auf den möglicherweise frei werdenden Trainerposten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Eagles steht Pierre Sage in der Kritik. Der Franzose übernahm die Londoner erst Anfang dieser Saison, verlor aber bislang die Hälfte seiner 14 Spiele. In der Premier League rangiert Palace auf Abstiegsplatz 18. Barry war bereits beim FC Bayern und dem FC Chelsea an Tuchels Seite, soll aber mit einem Cheftrainerposten in der englischen Topliga liebäugeln.