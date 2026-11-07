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2. Bundesliga

Walter-Schicksal besiegelt?

von Lukas Weinstock
Tim Walter schaut sich im Stadion um @Maxppp

Die Tage von Tim Walter bei Holstein Kiel könnten gezählt sein. „Wie immer werden wir uns morgen zusammensetzen und das genau analysieren und dann auch die richtigen Schlüsse ziehen. Es ist egal, ob die Tabelle eng ist oder nicht, wir haben da einen anderen Anspruch“, ließ Geschäftsführer Olaf Rebbe nach der heutigen 1:2-Niederlage gegen Arminia Bielefeld tief blicken.

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Nach elf Spielen belegt Kiel mit acht Punkten den letzten Tabellenplatz. Walter hatte den Zweitligisten Ende Februar übernommen, am morgigen Sonntag könnte die Zusammenarbeit schon wieder enden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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