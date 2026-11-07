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Serie A

Calhanoglu vor Überraschungswechsel?

von Emanuel Schultz - Quelle: Tuttosport
Mittelfeld-Star Hakan Calhanoglu @Maxppp

Hakan Calhanoglu (32) könnte Inter Mailand im kommenden Sommer verlassen. Wie die italienische Sportzeitung ‚Tuttosport‘ berichtet, stocken die Verhandlungen zwischen dem Mittelfeldspieler und den Nerazzurri über eine Verlängerung des bis 2027 befristeten Vertrags.

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Neben Juventus Turin soll dem Bericht zufolge auch Como 1907 ein Auge auf den türkischen Nationalspieler geworfen haben. Der von Cesc Fábregas trainierte Klub möchte den jungen Kader mit einem erfahrenen Spieler verstärken und sieht in Calhanoglu offenbar einen passenden Kandidaten.

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