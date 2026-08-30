Borussia Mönchengladbach angelt sich einen Youngster vom VfB Stuttgart. Wie ‚Sky‘ berichtet, zieht es Tuncay Durna (19) für eine kleine Ablöse zunächst in die U21 der Fohlen. Mit Blick auf die Zukunft habe der frühere türkische U-Nationalspieler aber Profi-Perspektive.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangenen Spielzeit war Durna einer der herausragenden Akteure in Stuttgarts U19. 20 Treffer und 16 Vorlagen in 27 Pflichtspielen sind das Zeugnis des noch etwas schmächtigen Technikers.