Bisherige Leistung: 1/6

Sauer stand bislang neunmal für den VfB Stuttgart auf dem Feld, allerdings lediglich einmal länger als 19 Minuten. Bei jenem Startelfdebüt gegen Borussia Mönchengladbach (2:3) machte der Offensivspieler keine gute Figur. Zugegebenermaßen sind aber auch Verletzungen ein Grund dafür, dass er so schwach in seine VfB-Zeit gestartet ist.

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Potenzielle Leistung: 5/6

Dass in dem erst 20-jährigen Sauer enormes Potenzial schlummert, hat dieser den deutschen Fans schon einmal gezeigt, als er die DFB-Auswahl beim 2:0-Sieg mit der Slowakei im September 2025 schwindelig spielte. Und auch im Einsatz für Feyenoord Rotterdam konnte er seine Qualitäten regelmäßig auf dem Platz zeigen.

Preis/Leistung: 1/6

15 Millionen Euro legte der VfB auf den Tisch, um sich die Dienste des im Sommer so begehrten Flügelspielers zu sichern. Seitdem steht kein Scorerpunkt respektive nennenswerter Ertrag zu Buche. Deswegen gibt es auch hier die niedrigst mögliche Punktzahl.

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Erwartungen erfüllt: 1/6

In Bad Cannstatt hatte man sich gewünscht, dass Sauer den etablierten Offensivkräften ein wenig Druck machen kann. Das war bislang aber überhaupt nicht der Fall.

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Wiederverkaufswert: 4/6

Lässt Sauer sein Verletzungspech hinter sich, ist nicht auszuschließen, dass er unter Sebastian Hoeneß noch zum Faktor wird. Der VfB-Cheftrainer hat schon mehrfach das absolute Maximum aus seinen Schützlingen herausgeholt. Ob ihm das auch beim Slowaken gelingt, bleibt genauso abzuwarten wie die Martkentwicklung des Youngsters.

Taktischer Fit: 4/6

Eigentlich bringt der 1,84 Meter große Rechtsfuß viele Qualitäten mit, die Hoeneß so sehr schätzt: Tempo, Durchsetzungsvermögen im Eins-gegen-eins und Zug zum Tor. Im VfB-Trikot konnte Sauer das aber noch nicht zufriedenstellend zeigen.

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