Nach starken Leistungen in Heidenheim war klar, dass Hennes Behrens das Zeug zu einem guten Bundesliga-Spieler hat. Der FC Augsburg schlug günstig zu und freut sich nun über einen starken Transfer. FT nimmt Behrens unter die Lupe.
Bisherige Leistung: 5/6
Nach einer überzeugenden Rückrunde für Leihklub 1. FC Heidenheim macht Hennes Behrens bei seinem neuen Klub stark weiter. Als linker Schienenspieler ist er beim FC Augsburg gesetzt und steht nach zwölf Pflichtspielen schon bei sechs Assists. Seine starken Leistungen haben ihn dann auch eine Berufung in Jürgen Klopps XXL-Kader beschert. Defensiv hat Behrens aber immer wieder mit Wacklern zu kämpfen und in der jüngsten Augsburger Ergebniskrise tauchte er auch etwas ab.
Potenzielle Leistung: 6/6
Für Behrens ist es die erste volle Saison in der Bundesliga. Mit zunehmender Akklimatisierung wird die Formekurve weiter nach oben zeigen. Dann kann er zu einem Schlüsselspieler für den FCA werden.
Preis/Leistung: 6/6
3,5 Millionen Euro hat Augsburg an die TSG Hoffenheim überwiesen. Mittlerweile kann man sich fragen, warum die TSG den Linksfuß überhaupt abgegeben hat. Für den FCA war Behrens so aber ein starkes Schnäppchen.
Erwartungen erfüllt: 6/6
Nach guten Leistungen für Heidenheim war klar, dass der 21-Jährige das Zeug zum Bundesliga-Stammspieler hat. Dass er aber direkt ein Nationalspieler werden würde – und sei es im XXL-Kader von Klopp – war nicht abzusehen. Erwartungen übertroffen.
Wiederverkaufswert: 5/6
Behrens hat seit seiner Verpflichtung seinen Marktwert schon deutlich erhöht. Ein Transferplus ist für den FCA bei einem Weiterverkauf also eigentlich garantiert. Ob es für die ganz großen Summen reicht, darf aber angezweifelt werden.
Taktischer Fit: 5/6
Als technisch versierter Schienenspieler mit Offensivdrang passt Behrens gut ins System der Augsburger. Für die volle Punktzahl fehlt eine bessere Defensivarbeit und eine höhere Endgeschwindigkeit. Beides sieht Trainer Manuel Baum, der einen extrem direkten Umschaltfußball spielen lassen will, sehr gerne bei seinen Lieblingsspielern.
Weitere Transfer-Ratings
- Joane Gadou | BVB: Der 25-Millionen-Coup
- Zakaria El Ouahdi | HSV-Enttäuschung: Das Millionen-Risiko kann sich noch auszahlen
- Satoshi Tanaka | Trotz der Krise: Schalke gelingt ein Transfer-Coup
- Ismael Saibari | FC Bayern: Saibari hat noch Luft nach oben
- Dzenan Pejcinovic | VfB investiert 25 Millionen – wo bleibt der Impact?
- Joey Veerman | BVB: Der große Glücksgriff auf dem Transfermarkt
- Niclas Füllkrug | SV Werder: Überragender Transfer mit einem Makel
- Facundo Medina | 23 Millionen: Künftiger Bayer-Abwehrchef gefunden
- Nathaniel Brown | FC Bayern: Ist Brown 50 Millionen wert?
- Mio Backhaus | Ist Freiburgs Rekordzugang auch der Königstransfer?
- Noah Atubolu | Eintracht: Große Dauerbaustelle endlich geschlossen?
- Afonso Moreira | 30-Millionen-Deal: Bayers Hoffen auf den Durchbruch
- Ko Itakura | Eine der größten Enttäuschungen des Transfer-Sommers
- Grischa Prömel | VfB: Mittelfeld-Chef gesucht, aber auch gefunden?
- Mikey Moore | Kölns größte Transfer-Enttäuschung
- Robin Gosens | Schalke: Herzenstransfer auf dem Prüfstand
- Moussa Diaby | Ein Königstransfer ohne Krone
- Ethan Nwaneri | BVB: Books einziger Transferflop
- Konstantinos Karetsas | 30-Millionen-Transfer: BVB wartet auf den Durchbruch
- Lilian Brassier | Frankfurts wichtigster Zugang hat nur ein Manko
Weitere Infos
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden