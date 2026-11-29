Nach der Entlassung von Chefcoach Mauro Lustrinelli läuft bei Union Berlin die Suche nach einem Nachfolger. Als mögliche Interimslösung bringt die ‚Bild‘ Co-Trainer Sebastian Bönig und Jens Härtel ins Spiel. Härtel kehrte gerade erst nach achtwöchiger Sperre wegen diskriminierender Aussagen zurück, sollte eigentlich zunächst als Scout und ab Januar wie zuvor als U19-Trainer der Eisernen arbeiten.

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Keine Option sei dagegen Marie-Louise Eta, die die vergangene Saison als Interimstrainerin zu Ende gebracht hatte und derzeit für die Frauenmannschaft von Union Berlin tätig ist.