Cancelo wird zum Schnäppchen

Der FC Barcelona muss für eine Zusammenarbeit mit João Cancelo (32) wohl keine Ablöse aufbringen. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge hat der Außenverteidiger seinen eigentlich noch bis 2027 datierten Kontrakt bei Al Hilal erfolgreich aufgelöst, insofern kann er unentgeltlich in Katalonien bis 2028 unterschreiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Dienstag wird Cancelo in Barcelona erwartet, um die Rückkehr vertraglich zu besiegeln. Bis zuletzt wurde davon ausgegangen, Barça müsse eine Ablöse von acht bis zehn Millionen Euro an die Saudis bezahlen. Der spanische Meister, für den Cancelo in der Rückrunde schon leihweise auflief, darf sich jetzt über ein Schnäppchen freuen.