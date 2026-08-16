Für Veerman: Muss ein BVB-Star weichen?

Borussia Dortmund will die im Kontrakt von Joey Veerman (27) verankerte Ausstiegsklausel ziehen. Am morgigen Montag wird der zentrale Mittelfeldspieler zum Medizincheck und zur Vertragsunterschrift in Deutschland erwartet, anschließend fließen festgeschriebene 22 Millionen Euro an die PSV Eindhoven.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hat die bevorstehende Verpflichtung Auswirkungen auf das aktuelle BVB-Personal? Die ‚Ruhr Nachrichten‘ werfen in dem Kontext zumindest die Frage nach der Zukunft von Marcel Sabitzer (32) in den Raum. Hinter Veerman, Felix Nmecha (25) und Jude Bellingham (20) dürfte der Österreicher (102 Länderspiele) zukünftig nur noch die vierte Wahl in der Dortmunder Zentrale sein.

Das Problem aus Dortmunder Sicht: Sabitzer kassiert, so ist zu vernehmen, ein jährliches Top-Gehalt von bis zu acht Millionen Euro. Die Regionalzeitung schlussfolgert, dass es schwierig werden könnte, „ihn jetzt von einem Wechsel zu überzeugen“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nur zwei Angebote reizen Sabitzer

Zuletzt ließ Sabitzer den FC Bologna abblitzen. Für den 1,78 Meter großen Rechtsfuß sollen lediglich Angebote von Champions League-Vertretern oder Klubs aus Saudi-Arabien infrage kommen. Für den deutschen Vizemeister wäre es in diesem Sommer die letzte Chance auf eine angemessene Ablöse, denn Sabitzers hoch dotierter Vertrag läuft nach aktuellem Stand der Dinge im kommenden Jahr aus.