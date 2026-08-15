Diant Ramaj (24) zum FC Kopenhagen

Schon in der Rückrunde der Saison 2024/25 war der Torhüter an den dänischen Spitzenklub verliehen, jetzt geht es erneut nach Kopenhagen. Nach FT-Infos hat Ramaj den Medizincheck absolviert. Der Deal sieht eine Leihe mit fünf Millionen Euro hoher Kaufoption vor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Luca Reggiani (18) zu Inter Mailand?

Der italienische Meister hat einen möglichen Transfer bei den Beratern des Innenverteidigers angefragt. Reggiani ist einem Wechsel in die Heimat nicht abgeneigt, der BVB wäre wohl nur bei einer Top-Ablöse oder Leihe gesprächsbereit.

Fábio Silva (24) nach Spanien?

Die La Liga-Klubs Real Sociedad und Betis Sevilla zeigen Interesse am Stürmer, der schon 2024/25 in Spaniens erster Liga für UD Las Palmas aufgelaufen war. In Dortmund konnte Silva bislang kaum überzeugen, will sich in der neuen Saison aber eigentlich durchbeißen. Der BVB wäre grundsätzlich offen für einen Verkauf – ob das letzte Wort hier schon gesprochen ist, bleibt also abzuwarten.