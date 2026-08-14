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Offiziell Serie A

Inter gibt Frattesi ab

von Dominik Schneider
Davide Frattesi im Einsatz für Inter @Maxppp

Davide Frattesi und Inter Mailand gehen getrennte Wege. Nach drei Jahren im Trikot der Nerazzurri wechselt der Mittelfeldspieler per Leihe zur Ligakonkurrenz. Lazio Rom verpflichtet den 26-Jährigen zunächst für eine Saison, unter bestimmten Bedingungen greift eine Kaufpflicht in Höhe von 15 Millionen Euro.

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Mit Inter gewann Frattesi zweimal die Serie A und holte zwei nationale Pokale. Innerhalb Italiens ist Lazio bereits der siebte Profiklub. Bislang kommt der 34-fache Nationalspieler auf 154 Pflichtspiele in der ersten Liga und 27 Partien in der Champions League.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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