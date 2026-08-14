Inter gibt Frattesi ab

Davide Frattesi und Inter Mailand gehen getrennte Wege. Nach drei Jahren im Trikot der Nerazzurri wechselt der Mittelfeldspieler per Leihe zur Ligakonkurrenz. Lazio Rom verpflichtet den 26-Jährigen zunächst für eine Saison, unter bestimmten Bedingungen greift eine Kaufpflicht in Höhe von 15 Millionen Euro.

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Mit Inter gewann Frattesi zweimal die Serie A und holte zwei nationale Pokale. Innerhalb Italiens ist Lazio bereits der siebte Profiklub. Bislang kommt der 34-fache Nationalspieler auf 154 Pflichtspiele in der ersten Liga und 27 Partien in der Champions League.