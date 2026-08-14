Serie A
Inter gibt Frattesi ab
@Maxppp
Davide Frattesi und Inter Mailand gehen getrennte Wege. Nach drei Jahren im Trikot der Nerazzurri wechselt der Mittelfeldspieler per Leihe zur Ligakonkurrenz. Lazio Rom verpflichtet den 26-Jährigen zunächst für eine Saison, unter bestimmten Bedingungen greift eine Kaufpflicht in Höhe von 15 Millionen Euro.
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Benvenuto, Davide 🚜 pic.twitter.com/U5pJtyopbS— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 14, 2026
Mit Inter gewann Frattesi zweimal die Serie A und holte zwei nationale Pokale. Innerhalb Italiens ist Lazio bereits der siebte Profiklub. Bislang kommt der 34-fache Nationalspieler auf 154 Pflichtspiele in der ersten Liga und 27 Partien in der Champions League.
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