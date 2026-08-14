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Bundesliga

Dreijahresvertrag für Palhinha

von Julian Jasch - Quelle: Marca
João Palhinha im Testspiel für den FC Bayern @Maxppp

Newcastle United hat João Palhinha (31) ein konkretes Angebot unterbreitet. Das berichtet ‚Marca‘-Journalist Diego Pico. Die Rede ist von einem Dreijahresvertrag, der dem Abräumer vom FC Bayern vorgelegt wurde.

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Die Münchner würden den Fehleinkauf in diesem Sommer gerne permanent abgeben, aus diesem Grund hat sich ein Wechsel zu Leih-Interessent Aston Villa laut Sportvorstand Max Eberl voraussichtlich zerschlagen. Womöglich sind die Magpies dazu bereit, dem deutschen Rekordmeister ein angemessenes Ablöseangebot zu unterbreiten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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