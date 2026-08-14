Dreijahresvertrag für Palhinha

Newcastle United hat João Palhinha (31) ein konkretes Angebot unterbreitet. Das berichtet ‚Marca‘-Journalist Diego Pico. Die Rede ist von einem Dreijahresvertrag, der dem Abräumer vom FC Bayern vorgelegt wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Münchner würden den Fehleinkauf in diesem Sommer gerne permanent abgeben, aus diesem Grund hat sich ein Wechsel zu Leih-Interessent Aston Villa laut Sportvorstand Max Eberl voraussichtlich zerschlagen. Womöglich sind die Magpies dazu bereit, dem deutschen Rekordmeister ein angemessenes Ablöseangebot zu unterbreiten.