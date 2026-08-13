BVB: Zwei Klubs wollen Silva

22,5 Millionen Euro Ablöse zahlte Borussia Dortmund im vergangenen Sommer an die Wolverhampton Wanderers für Fábio Silva. So richtig ausgezahlt hat sich die Investition der Schwarz-Gelben bislang nicht: Der 24-Jährige erzielte in 39 Pflichtspielen lediglich drei Treffer und kam meist nur als Joker zum Einsatz.

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Zwei spanische Vereine wittern daher die Chance, Silva aus seiner unglücklichen Lage zu befreien. Nach Informationen der ‚Bild‘ zeigen Real Sociedad und Betis Sevilla Interesse an einer Verpflichtung des Angreifers. Der Rechtsfuß spielte während der Saison 2024/25 bereits auf Leihbasis für UD Las Palmas in La Liga. Für die Kanaren erzielte der Portugiese damals zehn Tore und bereitete drei weitere vor.

Silva selbst soll intern jedoch signalisiert haben, sich in der kommenden Spielzeit beim BVB durchsetzen zu wollen. Immerhin ist der Nationalspieler (ein Länderspiel) vertraglich noch bis 2030 an die Westfalen gebunden. Der Vizemeister könnte bei einem passenden Angebot allerdings gewillt sein, das Kapitel vorzeitig zu beenden.