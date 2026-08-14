Joe Scally könnte es nach Frankreich verschlagen. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat Olympique Marseille Interesse am 23-jährigen Rechtsverteidiger, der einem Abschied von Borussia Mönchengladbach bekanntlich offen gegenübersteht.

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Die Fohlen haben dem US-Nationalspieler bereits klargemacht, dass ihm bei einem Verbleib bis Vertragsende 2027 die Bank oder sogar die Tribüne droht. Wechseloptionen hat Scally wohl auch in England. Gladbachs Ablöseforderung beträgt acht Millionen Euro.