Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Transfer-Spur bei Scally

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
Joe Scally für Gladbach im Einsatz @Maxppp

Joe Scally könnte es nach Frankreich verschlagen. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat Olympique Marseille Interesse am 23-jährigen Rechtsverteidiger, der einem Abschied von Borussia Mönchengladbach bekanntlich offen gegenübersteht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Fohlen haben dem US-Nationalspieler bereits klargemacht, dass ihm bei einem Verbleib bis Vertragsende 2027 die Bank oder sogar die Tribüne droht. Wechseloptionen hat Scally wohl auch in England. Gladbachs Ablöseforderung beträgt acht Millionen Euro.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Ligue 1
Marseille
M'gladbach
Joe Scally

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Ligue 1 Ligue 1
Marseille Logo Olympique Marseille
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Joe Scally Joe Scally
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert