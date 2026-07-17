Salah einig mit neuem Klub

Mohamed Salah (34) steht vor einem Wechsel in die Türkei. Nach FT-Informationen hat die Seite des ägyptischen Superstars Einigung mit Besiktas erzielt.

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Die Details: Salah, der nach seinem Abschied vom FC Liverpool ablösefrei auf dem Markt ist, soll einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison erhalten. Als Gehalt winken ihm zehn Millionen Euro plus zwei Millionen Boni.

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✍️ Verbal agreement reached with Mohamed Salah to join Besiktas on a free transfer.



💰 Salary worth around €10m per year + €2m bonuses.



❗️One-year contract with an option for an additional year.https://t.co/iCIHesMKgW pic.twitter.com/BbR2y5P0bd — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 17, 2026

Der Anwalt des Spielers war kürzlich für Verhandlungen nach Istanbul gereist. Diese wurde nun abgeschlossen. Wenn alle Beteiligten ihr finales Go geben, kann der Wechsel steigen.