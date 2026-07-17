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FT-Info Premier League

Salah einig mit neuem Klub

Nach 380 Scorerpunkten für den FC Liverpool sucht Mohamed Salah eine neue Herausforderung. Es läuft wohl auf die Süper Lig hinaus.

von Santi Aouna - Lukas Hörster
1 min.
Mohamed Salah bei der WM 2026 für Ägypten @Maxppp

Mohamed Salah (34) steht vor einem Wechsel in die Türkei. Nach FT-Informationen hat die Seite des ägyptischen Superstars Einigung mit Besiktas erzielt.

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Die Details: Salah, der nach seinem Abschied vom FC Liverpool ablösefrei auf dem Markt ist, soll einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison erhalten. Als Gehalt winken ihm zehn Millionen Euro plus zwei Millionen Boni.

Der Anwalt des Spielers war kürzlich für Verhandlungen nach Istanbul gereist. Diese wurde nun abgeschlossen. Wenn alle Beteiligten ihr finales Go geben, kann der Wechsel steigen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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