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HSV lehnt Saudi-Offerte ab

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Richard Krohn, Merlin Polzin und Loic Favé beim Training @Maxppp

Der Hamburger SV will sein Trainer-Team um jeden Preis halten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben die Rothosen deshalb Co-Trainer Richard Krohn einen Wechsel nach Saudi-Arabien verwehrt. Al Ittihad habe Gespräche mit dem 31-Jährigen geführt, der letztlich absagen musste.

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Beim Team von Neu-Trainer Jens Wissing hätte Krohn ein Vielfaches von dem verdient, was er in Hamburg aktuell kassiert. Das Trainer-Trio um Krohn, Loic Favé und Merlin Polzin steht beim HSV nur noch bis 2027 unter Vertrag und würde gerne verlängern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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