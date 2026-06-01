Cucurella forciert Wechsel

Ein Sommer-Abschied von Marc Cucurella beim FC Chelsea wird immer wahrscheinlicher. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, möchte der spanische Nationalspieler nach einer frustrierenden Saison, in der die Blues lediglich den zehnten Tabellenplatz belegten, den Verein verlassen. Die Londoner würden dem 27-Jährigen demnach keine Steine in den Weg legen, sofern ein passendes Angebot eingeht.

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Zuletzt wurden bereits der FC Barcelona und Atlético Madrid mit dem Linksverteidiger in Verbindung gebracht. Obwohl der künftige Chelsea-Coach Xabi Alonso seinen spanischen Landsmann gerne halten würde, gilt Cucurella laut dem Bericht nicht als unverkäuflich. Auch Real Madrid soll die Situation beobachten.