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Weltmeisterschaft

Nächster WM-Trainer entlassen

von Dominik Sandler - Quelle: Romain Molina
Vladimir Petković auf einer PK @Maxppp

Nach dem Aus im Sechzehntelfinale muss auch Vladimir Petkovic seinen Hut nehmen. Wie Journalist Romain Molina berichtet, ist das Kapitel bei Algerien für den 62-Jährigen beendet. Er hatte am Freitag mit seinem Team gegen die Schweiz das Nachsehen (0:2).

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Seit zweieinhalb Jahren hatte Petkovic Algerien trainiert und die Nordafrikaner zur Weltmeisterschaft geführt. Der langjährige Schweizer Nationaltrainer steht bei Algerien eigentlich noch bis 2028 unter Vertrag. Erfüllen wird er diesen aber nicht mehr.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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