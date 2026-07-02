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Enzo-Berater prüft Wechsel

von Daniel del Federico - Quelle: Marca
1 min.
Enzo Fernández trägt die Binde @Maxppp

Die Zeit von Enzo Fernández beim FC Chelsea wird in diesem Sommer voraussichtlich enden. Javier Pastore, der Berater des 25-Jährigen, bestätigt gegenüber der ‚Marca‘ die Wechselabsichten seines Klienten: „Wir prüfen Möglichkeiten für einen Wechsel weg von Chelsea, aber es gibt noch nichts Konkretes oder Bestätigtes mit irgendeinem Verein.“

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Im Januar 2023 zahlten die Blues für Enzo 121 Millionen Euro an Benfica Lissabon und statteten ihn mit einem Vertrag bis 2032 aus. Der argentinische Weltmeister kokettiert aber seit einiger Zeit mit einem Wechsel zu Real Madrid. Auch Pastore unterstreicht das Interesse des Mittelfeldspielers an einem Transfer in die spanische Hauptstadt: „Er hat dort viele Freunde und ist sehr gut mit Julián Alvarez befreundet. Letztendlich verbringen sie ihre gesamte Freizeit dort zusammen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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