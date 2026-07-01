Allmählich dürfte sich beim Hamburger SV auch die letzte Hoffnung auf eine Rückkehr von Luka Vuskovic zerstreut haben. Was sich in den vergangenen Wochen abzeichnete, ist jetzt so gut wie fix: Den 19-Jährigen zieht es zum nächsten Premier League-Klub.

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Laut Fabrizio Romano herrscht Einigung zwischen Tottenham Hotspur und Brighton & Hove Albion. Die englischen Vereine seien bei einem Sockelbetrag von umgerechnet 54 Millionen Euro übereingekommen. Mit Bonuszahlungen kann der Deal einen Gesamtwert von 58,3 Millionen Euro erreichen. Hinzu kommt eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent sowie ein Matching Right.

Auch zwischen Vuskovic und den Seagulls ist bereits alles klar, es winkt ein Vertrag bis 2031. Der Innenverteidiger und Brighton haben sich dem Bericht zufolge auf alle Vertragsinhalte verständigt. Momentan befindet sich Vuskovic noch mit Kroatien bei der WM und bekommt es am Freitag im Sechzehntelfinale mit Portugal (1 Uhr) zu tun.