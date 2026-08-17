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Bundesliga

Schalkes Gedankenspiel mit Moore

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild
Mikey Moore beim Aufwärmen @Maxppp

Mikey Moore ist in der Bundesliga offenbar heiß begehrt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hatte der FC Schalke 04 den Flügelspieler von Tottenham Hotspur im Visier. Die Bemühungen intensivierte der Bundesliga-Aufsteiger bis dato aber nicht.

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Favorit auf den Zuschlag bei Moore ist der 1. FC Köln. Grundsätzlich ist sich der FC seit einigen Tagen mit den Spurs über ein einfaches Leihgeschäft einig, das grüne Licht von Trainer Roberto De Zerbi fehlt aber noch. In London steht der 19-Jährige, der am vergangenen Samstag mit zwei Toren gegen die TSG Hoffenheim (3:0) brillierte, noch bis 2030 unter Vertrag.

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