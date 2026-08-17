Der 1. FC Köln holt den gesuchten Torjäger an Bord. Vom FC Bologna wechselt Thijs Dallinga (26) auf Leihbasis in die Domstadt. Für den Anschluss sichert sich der Bundesligist eine Kaufoption, die dem Vernehmen nach bei elf Millionen Euro liegt.

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Ein Sturm zieht am Geißbockheim auf 🌬️🔮



Thijs Dallinga wechselt auf Leihbasis zum 1. FC Köln. Der 26-jährige Stürmer wechselt für ein Jahr vom FC Bologna ans Geißbockheim. #effzeh pic.twitter.com/5joxovlhhn — 1. FC Köln (@fckoeln) August 17, 2026

In Köln wird Dallinga mit Ragnar Ache (28) um den Platz in der Sturmspitze konkurrieren. Bologna zahlte 2024 satte 16 Millionen Euro für den einmaligen niederländischen Nationalspieler, der in Köln zu alter Form finden soll.

Neben Köln war auch der SV Werder Bremen an Dallinga interessiert. Im Bundesliga-Duell ziehen die Hanseaten jedoch den Kürzeren. Jetzt freut sich FC-Sportchef Thomas Kessler: „Wir freuen uns sehr, dass sich Thijs für den FC entschieden hat. Er ist ein Stürmer, den wir intensiv beobachtet haben und der viele Eigenschaften mitbringt, die wir für unsere Offensive gesucht haben. Thijs verfügt über eine starke Präsenz im Strafraum, gute Bewegungen vor dem Tor und arbeitet gleichzeitig sehr mannschaftsdienlich gegen den Ball.“