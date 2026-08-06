Der 1. FC Köln steht kurz vor dem Abschluss einer interessanten Leihe. ‚Sky Sports‘ berichtet, dass Mikey Moore von Tottenham Hotspur per Leihe in die Domstadt wechselt. Eine Kaufoption oder -pflicht für das 18-jährige Toptalent ist im Deal zwischen den Klubs nicht inbegriffen.

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Mehrere Vereine aus England und Europa sollen bei den Spurs angefragt haben. Die Vereinsführung der Nordlondoner sieht beim FC aber die bestmöglichen Chancen für eine positive Entwicklung des Offensivspielers. In der vergangenen Saison lief Moore leihweise für die Glasgow Rangers auf und wusste trotz seines jungen Alters zu überzeugen.