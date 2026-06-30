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Real: Das Problem bei Camavinga

von Daniel del Federico - Quelle: The Athletic
1 min.
Eduardo Camavinga tanzt mit Mbappé @Maxppp

Real Madrid würde Eduardo Camavinga in diesem Sommer gerne verkaufen, um Geld für potenzielle Neuzugänge zu generieren. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, ist ein Abgang des Franzosen laut spielernahen Quellen derzeit aber „unmöglich“. Der 24-Jährige denke überhaupt nicht an Abschied und wolle sich bei den Königlichen durchbeißen.

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Camavinga konnte in der jüngeren Vergangenheit nicht mehr wie gewünscht überzeugen, weshalb er in diesem Sommer verkauft werden soll. Real fordert mindestens 60 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler. Der Vertrag des Linksfußes läuft noch bis 2029. Da die Madrilenen allerdings dringend auf Einnahmen angewiesen sind, um ihre weiteren Transfervorhaben zu finanzieren, soll man nun sogar bereit sein, auf Angebote für Aurélien Tchouaméni (26) einzugehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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