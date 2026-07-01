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Bundesliga

Planänderung bei Brown

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Nathaniel Brown trinkt einen Schluck @Maxppp

Nathaniel Brown (23) wird den Medizincheck für seinen Wechsel von Eintracht Frankfurt zum FC Bayern doch nicht in den USA absolvieren. ‚Sky‘ berichtet von einer Planänderung aufgrund des Ausscheidens der deutschen Nationalmannschaft gegen Paraguay im WM-Sechzehntelfinale (3:4 n. E.).

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Dem Pay-TV-Sender zufolge soll Brown die Tests zeitnah in Deutschland durchführen. Läuft alles nach Plan, fließen bis zu 55 Millionen Euro Ablöse aus München in die Bankenmetropole. Dem Linksverteidiger winkt an der Säbener Straße eine Anstellung bis 2031.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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