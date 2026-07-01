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Tolisso-Deal durch

von Santi Aouna - Fabian Ley - Quelle: FT-Exklusiv
Corentin Tolisso applaudiert den Fans @Maxppp

Corentin Tolisso schwört Olympique Lyon die Treue. Nach FT-Informationen hat sich der 31-jährige Mittelfeldspieler mit dem Ligue 1-Klub auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Der Kapitän dehnt seinen ursprünglich 2027 auslaufenden Kontrakt um zwei weitere Jahre bis 2029 aus.

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Im Sommer 2022 war Tolisso nach fünf Jahren beim FC Bayern nach Lyon zurückgekehrt. In der vergangenen Saison war der Franzose (28 Länderspiele) einer der Leistungsträger bei Les Gones und steuerte starke 15 Treffer und sechs Vorlagen in 39 Einsätzen bei. Mit einem WM-Ticket wurde Tolisso allerdings nicht belohnt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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