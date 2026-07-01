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Elversberg bindet Stammkeeper Kristof

von Fabian Ley - Quelle: sv07elversberg.de
1 min.
Nicolas Kristof schlendert über den Rasen @Maxppp

Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg kann langfristig mit Nicolas Kristof planen. Der 26-jährige Stammtorwart hat seinen ursprünglich bis 2027 laufenden Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2029 verlängert. Kristof spielt seit fünf Jahren an der Kaiserlinde und stand bislang 165 Mal für Elversberg zwischen den Pfosten.

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„Wir freuen uns sehr, dass wir den Vertrag von Nicolas verlängern konnten und uns dadurch ein weiterer Eckpfeiler der Aufstiegsmannschaft erhalten bleibt. Er ist mit uns gemeinsam den Weg aus der Regionalliga bis in die 1. Bundesliga gegangen und hat einen großen Beitrag zur fantastischen Entwicklung der SVE geleistet“, betont SVE-Sportdirektor Christian Weber.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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