HSV bedient sich in Leipzig

Der Hamburger SV hat ein vielversprechendes Talent an Land gezogen. Von RB Leipzig wechselt Mads Bröcker zu den Rothosen. Dort soll der 18-Jährige über die U21 an die Profis herangeführt werden.

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𝑴𝑶𝑰𝑵, Mads Bröcker!



Der 18-Jährige Mittelfeldspieler wechselt aus der #U19 von RB Leipzig zu den Rothosen und soll über unsere #U21 an die Profis herangeführt werden.⚽



Willkommen in Hamburg, Mads!🔷



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„Mads bringt durch seine Kreativität und Spielintelligenz ein vielversprechendes Profil auf seiner Position mit. Zuletzt war er fester Bestandteil der U19 von RB Leipzig und hat darüber hinaus in der Altersklasse auch sein Debüt für die deutsche U-Nationalmannschaft gefeiert“, so Sportdirektor Claus Costa über den offensiven Mittelfeldspieler.