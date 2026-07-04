Alex Oxlade-Chamberlain (32) bleibt bei Celtic Glasgow. Wie der schottische Rekordmeister mitteilt, hat der Mittelfeldspieler einen neuen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Oxlade-Chamberlains vorheriger Kontrakt lief Ende Juni aus.

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✍️ 🐂 Celtic Football Club are delighted to announce that Alex Oxlade-Chamberlain has signed a new one-year deal with the club.



More info below ⤵️#CelticFC🍀 — Celtic Football Club (@CelticFC) July 4, 2026

Der ehemalige englische Nationalspieler war im Februar nach vorheriger Vereinslosigkeit zu Celtic gewechselt, für Glasgow lief er seitdem zwölfmal auf (zwei Tore).