Menü Suche
Kommentar
Offiziell Premiership

Oxlade-Chamberlain hat unterschrieben

von David Hamza - Quelle: celticfc.com
Alex Oxlade-Chamberlain im Arsenal-Training @Maxppp

Alex Oxlade-Chamberlain (32) bleibt bei Celtic Glasgow. Wie der schottische Rekordmeister mitteilt, hat der Mittelfeldspieler einen neuen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Oxlade-Chamberlains vorheriger Kontrakt lief Ende Juni aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der ehemalige englische Nationalspieler war im Februar nach vorheriger Vereinslosigkeit zu Celtic gewechselt, für Glasgow lief er seitdem zwölfmal auf (zwei Tore).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premiership
Celtic
Alex Oxlade-Chamberlain

Weitere Infos

Premiership Premiership
Celtic Logo Celtic Glasgow
Alex Oxlade-Chamberlain Alex Oxlade-Chamberlain
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert