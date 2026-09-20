Am gestrigen Samstag gelang Maximilian Beier (23) das goldene Tor zum 1:0 beim VfB Stuttgart. Als einer von zwei Zehnern wies der Rechtsfuß seine Wichtigkeit für Borussia Dortmund mal wieder nach. Man darf gespannt sein, ob das Herumgeschiebe des Allrounders damit ein Ende haben wird.

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Das nämlich gepaart mit einem auf persönlicher Ebene durchwachsenen Saisonstart hat dafür gesorgt, dass Jürgen Klopp bei seiner ersten Nominierung auf Beier verzichtete.

Einen Abbruch in Sachen internationales Standing hat dies offenbar nicht getan. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, steht Beier beim FC Arsenal hoch im Kurs. Von konkreten Transfer-Anstrengungen ist zwar nicht die Rede, Beier sei aber eine Option, sollte Wunschspieler Julián Alvarez (26) am Ende zum FC Barcelona wechseln.

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Vertraglich gebunden ist Beier an den BVB noch bis 2029. Eigentlich sind die Dortmunder Planungen mit dem Sprinter langfristig angelegt. Doch das war vor einiger Zeit auch bei Karim Adeyemi (24) der Fall. Und wo der Linksfuß inzwischen wirbelt, ist ja bekannt.