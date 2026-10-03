Blessin spricht über Entlassung

Der Abstieg mit dem FC St. Pauli hat bei Alexander Blessin Spuren hinterlassen. Gegenüber dem ‚Hamburger Abendblatt‘ sagt der 53-Jährige: „Ich habe ziemlich viel Zeit gebraucht, bis ich nach dem Abstieg wieder zu Energie gefunden habe. Nach der ersten Woche ist es noch nicht besser geworden, auch in der zweiten nicht wirklich. Erst mit der Entscheidung, als sich die Wege getrennt haben, bin ich innerlich zur Ruhe gekommen.“

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Nach zwei Jahren am Millerntor endete die Zeit von Blessin mit dem Abstieg in die 2. Bundesliga. Inzwischen ist der Trainer erneut in der Bundesliga tätig. Vor zwei Wochen hat der gebürtige Stuttgarter von Eugen Polanski bei Borussia Mönchengladbach übernommen. „Die Hauptaufgabe ist jetzt, dass wir das Vertrauen der Leute zurückholen. Es liegt viel Arbeit vor uns, aber ich bin froh und glücklich, diesen Job zu haben“, so Blessin.