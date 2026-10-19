Die Rolle von Atakan Karazor im Kader des VfB Stuttgart wird sich in naher Zukunft wohl nicht mehr ändern. Entsprechend sieht der ‚kicker‘ den Mittelfeldspieler in den kommenden Transferphasen als Wechselkandidaten an. Im Sommer-Transferfenster gab es keine Angebote, die von ihm und den Schwaben als ausreichend empfunden wurden.

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Der Start in die Saison war für Karazor schwierig. Seinen Stammplatz verlor er an Neuzugang Grischa Prömel (31). Bisher kam der 30-Jährige nur in drei Partien zum Einsatz und saß schon sechsmal ohne Einsatzminuten auf der Ersatzbank. Für den ehemaligen VfB-Kapitän ist das zu wenig.