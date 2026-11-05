VfB: Klarer Plan mit Eigengewächs Spalt

Der VfB Stuttgart strebt eine Vertragsverlängerung mit Mittelfeldspieler Yanik Spalt an. Der 19-Jährige, der bislang hauptsächlich für die zweite Mannschaft in der dritten Liga zum Einsatz kam, soll nach Wunsch des Klubs zeitnah unterschreiben, berichtet ‚Sky‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell ist Spalt noch bis 2028 an den VfB gebunden, ihm winkt neben einer neuen Laufzeit eine deutliche Gehaltssteigerung. Dreimal lief er in dieser Saison für die Profis auf, zuletzt immerhin 72 fußballerisch überzeugende Minuten beim 0:2 in der Champions League gegen Galatasaray.