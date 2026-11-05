Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

VfB: Klarer Plan mit Eigengewächs Spalt

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
Yanik Spalt applaudiert den Fans @Maxppp

Der VfB Stuttgart strebt eine Vertragsverlängerung mit Mittelfeldspieler Yanik Spalt an. Der 19-Jährige, der bislang hauptsächlich für die zweite Mannschaft in der dritten Liga zum Einsatz kam, soll nach Wunsch des Klubs zeitnah unterschreiben, berichtet ‚Sky‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell ist Spalt noch bis 2028 an den VfB gebunden, ihm winkt neben einer neuen Laufzeit eine deutliche Gehaltssteigerung. Dreimal lief er in dieser Saison für die Profis auf, zuletzt immerhin 72 fußballerisch überzeugende Minuten beim 0:2 in der Champions League gegen Galatasaray.

veröffentlicht am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Stuttgart
Yanik Noah Spalt

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Yanik Noah Spalt Yanik Noah Spalt
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert