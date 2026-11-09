DFB reagiert auf Nmecha-Vorfall

Bei beiden Treffern gegen die SV Elversberg (2:1) setzte sich Torschütze Felix Nmecha eine imaginäre Krone ab, das Symbol der Kampagne „The King’s Return“. Es ist nicht das erste Mal, dass Nmecha mit dem Jubel und seiner öffentlich präsentierten Ausübung seines Glaubens aufgefallen ist.

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Und dennoch sorgt der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund diesmal für besonders viele Schlagzeilen. Erst hat sich die Fan- und Förderabteilung des BVB zu einem Statement gezwungen gefühlt, anschließend Schwarz-Gelb selbst – und jetzt auch der DFB.

Völler hat Verständnis

Im Podcast ‚Kerners11‘ von Johannes B. Kerner äußert sich Direktor Profifußball Rudi Völler zum Nmecha-Vorfall wie folgt: „Natürlich gibt es eine Religionsfreiheit und Glaubensfreiheit. Das kann ja jeder für sich selbst ein bisschen ausleben. Der eine mag das, der andere nicht. Natürlich werden wir mit ihm nochmal darüber reden, weil es jetzt ein öffentliches Thema geworden ist. Das Wichtigste bei so einem Thema ist ja, man muss es erstmal genau verstehen. Der Ablauf von vielen Dingen hier muss gewährleistet sein.“

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Völler führt außerdem aus: „Bis jetzt kann ich nur positive Dinge über ihn sagen. Er ist total beliebt bei seinen Mitspielern, total anständig. Aber ich kann die Diskussion verstehen, dass das nicht jedem gefällt. Wie gesagt, wir werden es ähnlich machen wie die Dortmunder – wir sind ja im Austausch. Aber man darf es auch nicht zu hoch hängen. Aber wir werden sicherlich mit ihm darüber reden.“

Klopp bittet zum Gespräch

Die ‚Bild‘ berichtet zudem, dass auch Bundestrainer Jürgen Klopp zeitnah mit dem 26-Jährigen sprechen möchte. Der 59-Jährige will Unruhe innerhalb der eigenen Gruppe selbstredend vermeiden. Im Kader für die anstehenden Länderspiele befindet sich Nmecha, der beim BVB eine Schlüsselrolle innehat.