Der 1. FC Köln intensiviert die Bemühungen um Jakub Kaminski (24). Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge prüft der Bundesligist mit der Spielerseite intensiv eine Rückholaktion. Anfang Oktober sickerte bereits durch, dass der FC über einen Vorstoß nachdenkt, „jetzt aber wird ein möglicher Wechsel konkret“, so das Boulevardblatt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Kaminski sei inzwischen auch Benfica Lissabon offen für eine Trennung. Diese würde aber wahrscheinlich nur vorübergehend erfolgen, da ein dauerhafter Transfer für Köln nicht stemmbar wäre. Kaminski wechselte im Sommer für 17 Millionen Euro nach Lissabon, kommt dort bislang aber noch gar nicht zum Zug. Eine Rückkehr nach Köln könnte sich daher für alle Beteiligten als cleverer Schachzug entpuppen.