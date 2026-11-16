„Ich möchte irgendwann viel erreichen und auch einmal Champions League spielen. Wann dieser Moment kommt, kann ich nicht sagen. Aber irgendwann wird es passieren“, hatte Said El Mala erst kürzlich im Interview bei ‚RTL‘ und ‚Sky‘ gesagt. Da die Chance auf die Königsklasse beim 1. FC Köln kurz- bis mittelfristig wohl eher weniger gegeben ist, würde dieser Traum nur bei einem Wechsel in Erfüllung gehen.

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Zwar hat der 20-Jährige bis 2031 in Köln unterschrieben, ein Abschied im kommenden Sommer schien dennoch unausweichlich. Oder sogar schon im Winter? Dieses Szenario hält FC-Präsident Jörn Stobbe für äußerst unrealistisch. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der 61-Jährige: „Einen Winterwechsel kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Es wäre absurd, ihn im Winter abzugeben.“

Wann wird Said El Mala den 1. FC Köln verlassen? Schon im Winter Im kommenden Sommer Zu einem noch späteren Zeitpunkt Nie Teile deine Antwort Bild wird erstellt

FC fordert über 50 Millionen

Stobbe ist nicht nur für den Winter in Sachen El Mala-Verbleib optimistisch. Er hofft sogar, dass der deutsche Nationalspieler noch deutlich länger die Fans im Rhein Energie-Stadion verzaubert: „Ich sage: Es wäre gut, wenn Said noch mindestens zwei Jahre bei uns spielen würde. Warum auch nicht? […] Ich bin der Meinung: Je länger er bei uns bleibt, desto besser ist es für ihn, für seine Familie, seinen Bruder Malek und für den 1. FC Köln.“

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Fraglich, ob der FC sein größtes Juwel tatsächlich so lange halten kann. Inzwischen verlangt der Bundesligist über 50 Millionen Euro für den Linksaußen, an dem weiterhin Borussia Dortmund und Klubs aus der Premier League Interesse zeigen. Sollte die Entwicklung des Rechtsfußes weiterhin so steil voranschreiten wie im vergangenen Jahr, dürfte El Mala über den Sommer hinaus wohl kaum zu halten sein.