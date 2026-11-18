René Wagner hat sich zu den Spekulationen um seinen möglichen Nachfolger beim 1. FC Köln geäußert. „Dass Namen gespielt werden, gehört wohl dazu. Ich kann nicht beeinflussen, was geschrieben wird“, sagte Wagner auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Bayern am Freitag (20:30 Uhr) und ergänzte: „Es ist Teil des Business’. Ich muss damit umgehen. Es bringt mir aber auch nichts, wenn ich mich damit beschäftige. Es würde mir nicht helfen.“

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Der FC steht nach neun Spieltagen mit neun Punkten auf Platz 15 der Tabelle und könnte nach dem Spiel gegen die Bayern auf einen Abstiegsplatz abrutschen. Internen Druck verspüre der 38-jährige jedoch nicht: „Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich nur davon sprechen, was ich jeden Tag hier erlebe. Und da spüre ich gar nichts.“ Das darauffolgende Heimspiel gegen die SV Elversberg (28. November) könnte dabei für Wagner richtungsweisend werden. Wunschkandidat für die etwaige Wagner-Nachfolge ist laut der ‚Sport Bild‘ der vereinslose Dino Toppmöller.