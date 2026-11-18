Jakub Kaminski (24) könnte im Winter vorübergehend zum 1. FC Köln zurückkehren. Trainer René Wagner würde dieses Szenario begrüßen, wie sich aus seinen Aussagen auf der heutigen Pressekonferenz schließen lässt: „Rein menschlich und sportlich bin ich zu 100 Prozent von Kuba überzeugt und glaube, dass Kuba in hundertprozentiger Form in jeder Mannschaft in Europa eine Rolle spielen könnte.“

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Kaminski wechselte im Sommer für 17 Millionen Euro vom FC zu Benfica Lissabon. Eine Rolle spielt der variabel einsetzbare Offensivspieler dort aber noch nicht, weshalb eine Leihe zum Bundesligisten im Raum steht. „Ich bin überrascht, weil ich Kuba kenne. Auch wenn ich nicht weiß, wie der Trainer denkt, was gefordert ist, wie sie trainieren“, äußerte sich Wagner.